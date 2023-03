Commerce international: Comment le Luxembourg jongle avec ses échanges entre la Chine et les Etats-Unis

Surtout, le Luxembourg a renforcé son poids en matière de biens et de services. «Malgré la pandémie, le volume des échanges de biens et services entre le Luxembourg et la Chine a progressé d’année en année depuis 2018», confirme le ministère de l'Économie. Fait remarquable, «une forte augmentation des biens exportés du Luxembourg vers la Chine dans les années 2020 et 2021 est à relever», la balance commerciale s'est inversée et elle est devenue sur la période positive en faveur du Luxembourg. «Les exportations dépassant nettement les importations», a-t-on appris vendredi, dans une réponse parlementaire.