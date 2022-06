Au Luxembourg: Comment le Luxembourg se protège des hackers

«L'idée est vraiment d'éviter qu'un incident ou une attaque ait un impact destructeur sur les services essentiels», explique Sheila Becker, cheffe du service NISS (Network and Information Systems' Security) de l'ILR. «Même si quelque chose se passe mal, il faut que les services essentiels fonctionnent pour garantir un niveau de sécurité élevé pour la société». Pour ça, l'ILR «donne un support et aide les opérateurs de services essentiels à augmenter leurs capacités en matière de cybersécurité».

Simulation d'attaque

Dans ce cadre, l'ILR est point de contact avec les services équivalents dans le reste de l'Europe. «Si quelque chose se passe ailleurs en Europe, on est contactés et on regarde si quelqu'un est concerné au Luxembourg», qui peut subir des dégâts colatéraux, explique Luc Tapella. Cette mission de prévention des cyberattaques, l'ILR ne la mène pas tout seul, mais en compagnie d'autres organismes comme Security made in LU, la Commission pour la protection des données, le Haut Commissariat à la protection nationale… «On est un petit pays, on doit joindre nos forces», dit Sheila Becker.