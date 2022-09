Crise énergétique: Comment le Luxembourg va-t-il faire des économies d'énergie?

La crise énergétique qui frappe l'Europe intervient alors que l'Union européenne a multiplié les sanctions contre la Russie, après son agression de l'Ukraine fin février. Or, Moscou est un des plus gros porducteurs de gaz au monde, via notamment Gazprom, qui a déjà réduit ses livraisons. Mais Claude Turmes avait dit récemment vouloir se passer de gaz russe.