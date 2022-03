Electricité et gaz – Comment le pays comble ses besoins en énergie

Électricité et gaz : Comment le pays comble ses besoins en énergie

LUXEMBOURG - Le Grand-Duché importe la grande majorité de son électricité et de son gaz nature. Il s'est engagé à produire plus «d'énergie verte».

Le projet de labellisation verte pour les centrales nucléaires et à gaz, dévoilé par la Commission européenne, a été dénoncé par Claude Turmes, le ministre de l'Énergie. L'occasion de faire le point sur le mix énergétique du Luxembourg, à savoir dans quelles proportions il importe et produit les énergies pour combler ses besoins en électricité et en chaleur.