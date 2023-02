Comment le «petit» Luxembourg fournit-il une aide militaire directe à l’Ukraine?

LUXEMBOURG/KIEV – Comment le Luxembourg peut-il venir en aide militairement à un pays comme l’Ukraine, 65 fois plus peuplé et 220 fois plus grand, attaqué de surcroît par un mastodonte tel que la Russie?

AFP

«Quand un pays est agressé et demande de l’aide, il est de la légitimité de la communauté internationale de lui fournir de l’aide». François Bausch, ministre de la Défense, décline l’article 51 de la Charte des Nations unies pour justifier l’aide militaire apportée par le Luxembourg à l’Ukraine, depuis près d’un an. Dilemme: comment un état de la taille du Luxembourg peut-il venir en aide à un pays comme l’Ukraine, 65 fois plus peuplé et 220 fois plus grand, attaqué de surcroît par un mastodonte tel que la Russie? «Très rapidement, nous sommes parvenus à la conclusion que nos propres stocks étaient épuisés. Nous avons donc décidé d’acheter du matériel militaire, afin de pouvoir continuer à soutenir directement l’Ukraine».

Et c’est à partir de ce moment que le ministère de la Défense a mis en œuvre un binôme, deux hommes, chargés de conclure des transactions. «Ces deux personnes, dont je tairai les noms pour d’évidentes raisons de sécurité, ne sont pas de nouveaux agents. Ils travaillent depuis de nombreuses années à la direction de la Défense, et disposent d’une grande expérience dans ce domaine», explique le ministre, qui ajoute: «Ils ont aussi d’autres tâches par ailleurs et ne sont pas exclusivement devenus des marchands d’armes».

«Nous ne traitons qu’avec des fabricants d’armes eux-mêmes»

Comment ce binôme manœuvre-t-il dans les dédales d’un monde aussi sulfureux que celui du commerce des armes? «Nous n’achetons pas n’importe quoi à n’importe qui», coupe François Bausch. «Nous ne traitons qu’avec des fabricants d’armes eux-mêmes, qui connaissent bien les réseaux, des producteurs tant américains qu’européens». Et le ministre de la Défense de pointer notamment la République tchèque ou les deux hommes ont fait leurs «courses». «L’Ukraine utilisant encore beaucoup du matériel soviétique, nous avons dû nous adapter et nous tourner vers des unités de production de ce type de calibre. Et c’est le cas en République tchèque», explique-t-il.

Si le Luxembourg «reste dans ses limites» et n’envoie aucun char, ni matériel lourd sur le champ de bataille, il est question de munitions, de missiles anti-char, de lunettes infra-rouge, de casques, de gilets pare-balle ainsi que de drones (lire le détail en encadré). «Nous sommes en relation permanente avec l’ambassade d’Ukraine à Bruxelles, qui nous détaille précisément les besoins de l’armée ukrainienne sur le terrain», relève François Bausch.

Une centaine de millions d’euros dépensés

Tout ce matériel a bien évidemment un prix, bien souvent obtenu au terme de «négociations laborieuses», et le budget de la Défense, bien que gonflé dernièrement, n’est pas extensible à l’envi. «Jusqu’ici, nous avons dépensé une centaine de millions d’euros, répartis en 88 millions d’achats d’armes létales et non-létales, 9,3 millions dans le cadre de la contribution à la facilité européenne pour la paix, et 2,55 millions dans le cadre de l’OTAN». Une somme conséquente, qui représente 17% du budget total du ministère de la Défense. «C’est énorme, comparé à la contribution d’autres pays», s’exclame François Bausch. «En Europe, nous nous situons juste derrière les pays baltes».

Une centaine de millions d’euros déjà dépensés, certes, mais le conflit russo-ukrainien ne semble pas proche d’une solution, et l’aide devrait être amenée à se perpétuer cette année. «Nous avons déjà conclu de nouveaux contrats à hauteur de 13,2 millions d’euros», relate le ministre. «Et nous disposons encore d’une somme de 40 millions en réserve dans notre budget pour continuer notre soutien à l’Ukraine. Au-delà, il faudrait engager une discussion au niveau du gouvernement. J’ai déjà proposé de le faire, mais le mieux serait évidemment de trouver une porte de sortie du conflit», conclut François Bausch.