Comment les Luxembourgeois dépensent leur argent?

Si les nombreux départs en vacances à l'étranger cet été montrent que la pandémie n'a pas trop impacté la volonté des habitants à sortir le chéquier pour un voyage, les dépenses dans les loisirs ne sont plus aussi importantes qu'auparavant en valeur absolue. Cela représentait 87‰ des dépenses de consommation en 1998, 73‰ en 2010, 57,1‰ en 2020 et seulement 53,9‰ l'année dernière. Un effet de la pandémie mais aussi des incertitudes des ménages.

Mêmes causes et mêmes effets pour les sorties au restaurant ou dans les cafés (78,8‰ en 2010 et 58,2‰ en 2021). La baisse concerne également les dépenses pour les articles d'habillement et les chaussures (90,4‰ en 2021) les boissons alcoolisées et le tabac.