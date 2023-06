Comment les parents peuvent-ils empêcher leurs enfants d'être sur les réseaux?

Avec des réglages toujours plus fins, les réseaux sociaux veulent impliquer les parents dans la surveillance de leur progéniture en ligne, mais la tâche, fastidieuse et imparfaite, ne saurait combler les failles de la modération des contenus. TikTok, l'une des applications préférées des plus jeunes, a annoncé mardi une mise à jour du «Mode Connexion Famille», avec la possibilité de bloquer des mots ou des hashtags.