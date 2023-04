ING Comment limiter les risques de fraude sur ma carte bancaire?

En ligne, privilégiez les paiements 3D Secure

Kézaco? C’est un système qui vérifie les 3 interlocuteurs mis en relation par un achat : l’acheteur, le vendeur et la banque. Avec ce système, la sécurité est quasi maximum. L’objectif de cette triple vérification est de limiter les risques de fraude ou de piratage et de s’assurer que la personne qui réalise le paiement soit bien légitime.

Gardez secrètes vos informations personnelles!

Utiliser un protège carte anti-fraude

Vérifier la fiabilité du site lors d’un achat en ligne

Lorsque vous saisissez des données bancaires, assurez-vous que le site dispose d’un protocole «https» et d’un picto représentant un cadenas à gauche du nom de domaine. L’objectif est d’avoir certaines garanties que les données envoyées depuis ce site web ne peuvent pas être interceptées et utilisées par des tiers. D’autres éléments sont également des bons indicateurs à surveiller comme les conditions générales de vente (CGV) et les mentions légales. Ces informations sont obligatoires sur un site e-commerce dans la mesure où elles vous précisent qui se trouve derrière le site en question et peuvent donc vous être utiles en cas de tentatives d’escroquerie.