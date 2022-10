Royaume-Uni : Comment Liz Truss peut-elle être poussée vers la sortie?

Des démissions en cascade

C’est le cas de figure qui avait été fatal à Boris Johnson en juillet: des démissions qui s’enchaînent au sein d’un gouvernement qui n’a plus confiance en son chef. Liz Truss n’en est pas encore là, mais la dirigeante conservatrice a subi un sévère camouflet avec le départ, mercredi, de sa ministre de l’Intérieur, moins d’une semaine après avoir remercié son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng.

Si elle venait à démissionner, Liz Truss quitterait la tête du parti conservateur sans attendre, mais resterait au pouvoir jusqu’à ce qu’un successeur soit choisi. Le parti pourrait toutefois s’épargner de nouvelles et longues luttes fratricides en s’unifiant derrière un successeur choisi par consensus. Theresa May a succédé à David Cameron en 2016 – après le référendum sur le Brexit – après le retrait de tous ses concurrents. La pression pourrait aussi venir des parlementaires conservateurs qui, s’ils expriment en masse leur défiance à l’égard de Liz Truss, rendraient son départ inéluctable.

Un vote de défiance

Et en cas de défaite, Liz Truss perdrait immédiatement la direction du parti, mais resterait Première ministre jusqu’à ce qu’un successeur soit choisi. Le comité devrait définir les règles de ce processus pour se choisir un nouveau dirigeant, qui serait le troisième en un an, le cinquième depuis 2016. Mais les députés semblent peu enclins à engager une nouvelle compétition longue tranchée par les adhérents et pourraient se ranger derrière un candidat d’unité. Encore faut-il que le parti parvienne à s’accorder sur un nom.