Désordre: Comment lutter contre le bazar accumulé dans vos placards

Vos armoires sont pleines à craquer et vous ne savez plus quoi faire de tout ce fatras? Nous avons les solutions.

Vous ne cessez d’accumuler des choses? Nous allons vous aider à faire le tri et à y voir plus clair. Pexels

Vous avez sûrement un tiroir ou une armoire pleine de choses dont vous ne vous servez plus vraiment, mais dont vous n’arrivez pas à vous séparer pour autant? Voici cinq raisons pour lesquelles vous accumulez ces objets et comment vous en débarrasser. Cela vous aidera non seulement à faire de l’ordre chez vous, mais est également bon pour le moral, pour le portemonnaie dans le cas où vous arrivez à vendre certains de ces objets ou pour le karma dans le cas où vous en faites don. Pour faire le tri, le plus simple est de commencer par la salle de bain.

Vous n’avez aucune vue d’ensemble de ce que vous possédez

Vous n’êtes sûrement pas sans savoir que lorsque les armoires débordent, vous perdez la vue d’ensemble de ce que vous possédez et avez tendance à acheter toujours plus.

Si vous avez perdu la vue d’ensemble de ce que vous avez dans vos armoires, il est grand temps de faire le tri. PEXELS/KETUT SUBIYANTO

La meilleure solution consiste à fixer des dates bien précises (deux fois par an, par exemple) auxquelles vous procéderez à un grand débarras. Ces jours-là, passez en revue les affaires dont vous pourriez éventuellement vous débarrasser, notamment des vêtements que vous ne portez plus depuis belle lurette ou des objets relatifs à des activités de loisir que vous avez abandonnées. Une fois que vous aurez une idée très claire de ce que vous possédez, vous pourrez décider de ce dont vous avez encore besoin. Selon leur état, vous pourrez jeter, vendre ou faire don des autres choses.

Vous n’avez pas de place de stockage

Vous manquez peut-être d’espace pour stocker tout votre bazar, à moins que vous ne manquiez de solutions de rangement, ce qui fait que des objets qui ont encore une utilité créent du désordre qui, inconsciemment, vous stresse.

Il n’est pas forcément nécessaire de recourir à des boîtes comme solutions de rangement. Il est également possible d’utiliser de jolis contenants et d’y ranger notamment les pinceaux, les stylos ou les télécommandes. PEXELS/RDNE

Attention: il ne s’agit pas de courir acheter des boîtes de rangement par dizaines. Il faut d’abord commencer par faire le tri dans vos affaires et voir précisément la taille que doivent faire vos boîtes et où vous pourrez les stocker, afin d’acheter les bonnes.

Vous faites trop rarement du rangement

Plus vous attendez, plus les affaires s’entassent dans votre appartement et plus vous aurez de mal à vous attaquer à l’organisation des choses. Ou peut-être que vous ne faites toujours que du rangement partiel, dans le genre «loin des yeux, loin du cœur».

Désolé, vous ne passerez pas à côté d’un rangement plus régulier! Mais pas de panique! Une fois que vous aurez pris l’habitude de consacrer une dizaine de minutes par jour à débarrasser toutes les surfaces et à remettre au bon endroit les choses qui se sont accumulées dans un coin, vous finirez, au bout d’un moment, par le faire en mode autopilote. À moins que vous n’essayiez le «jeu du minimalisme», dont le but est de se débarrasser de 465 objets en un mois.

Est-ce facile pour vous de vous débarrasser de votre bazar? Oui, très facile. Pour commencer, je n’accumule pas de bazar. En général, oui. Je fais régulièrement le tri. Pas toujours, car je tiens à mes affaires. Pas du tout. J’ai beaucoup de mal à me séparer des choses.

Vous changez constamment d’activités de loisir

C’est super d’avoir de nombreux loisirs. Malheureusement, plus le nombre de loisirs est important, plus les choses auxquelles on n’a parfois pas touché depuis des mois (équipement pour l’escalade, set de peinture à l’huile, flûte à bec…) s’accumulent dans les armoires. Même s’il est parfaitement légitime de constater qu’une activité n’est finalement pas votre tasse de thé, ce qu’il en reste ne devrait pas encombrer votre espace de vie pour autant.

Adopter constamment de nouvelles activités de loisir fait que les affaires ont tendance à vite s’accumuler dans les armoires. PEXELS/CRAIG ADDERLEY

Il existe deux façons de résoudre ce problème: vous pouvez, d’une part, vendre, faire don ou offrir le matériel devenu obsolète pour vous. D’autre part, vous pouvez également faire en sorte d’éviter qu’ils ne s’accumulent: si vous êtes du genre à vous emballer rapidement pour de nouveaux centres d’intérêt et à abandonner les anciens, pourquoi ne pas essayer d’aborder vos nouveaux hobbies petit à petit en commençant par louer ou à emprunter le matériel à la famille et aux amis. Prenez quelques semaines ou mois pour voir si vous avez effectivement envie de poursuivre l’activité en question.

Vous n’arrivez pas à vous séparer de vos affaires

Il est particulièrement difficile de se séparer d’objets ayant une valeur sentimentale. Mais parfois, il peut simplement s’agir de ce vieux pull dont vous ne vous sépariez jamais des années auparavant.

Nombreux sont ceux qui ont du mal à se séparer d’objets ayant une valeur sentimale. Pour apprendre à le faire, il faut se laisse le temps. UNSPLASH/CHRISTOPHER FLYNN