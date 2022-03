Au Luxembourg – Comment lutter contre les attaques de distributeurs de billets?

De fait, la coopération avec les autorités de chaque pays s'est renforcée, indique Henri Kox, ministre de la Sécurité intérieure, dans sa réponse à une question parlementaire posée par Léon Gloden (CSV). Déjà, le nombre de patrouilles de police nocturnes, dans des endroits jugés à risque, a augmenté et les forces de l'ordre sont en contact régulièrement avec les banques et l'Association des banques luxembourgeoises (ABBL), qui adapte et met à jour régulièrement les informations de sécurité.