Comment lutter contre les mauvaises herbes? Avec des chèvres!

L'escadron entre dans un parc du Texas, sans tronçonneuse ni herbicide, mais armé d'un solide appétit. Mocha, Wynonna et Nelson, des chèvres, sont prêtes à en découdre avec les mauvaises herbes qui entravent la croissance des arbres, une méthode alliant efficacité et écologie. Les biquettes font partie d'un troupeau de 150 individus qui débroussaillent une zone de 2,6 hectares dans le parc municipal de Brackenridge à San Antonio, grande ville dans le sud de cet Etat.

Efficacité étonnante

«L'eau est captée par ces arbustes invasifs au lieu d'aller vers les chênes plus anciens que le parc veut protéger», ajoute-t-il. Dressées plusieurs mois dès leur naissance, les chèvres savent ce qu'elles doivent brouter. Elles sont habituées aux aliments naturels et non au fourrage, apprennent à rester en groupe et à respecter la clôture de protection, légèrement électrifiée, destinée à éloigner les prédateurs.