Tendance : Comment maquiller son corps pour le «remodeler»

Après le visage, le contouring est aussi utilisé sur les jambes, les fesses et mêmes les pieds afin de donner l'illusion que les chairs sont bien tendues.

Sur YouTube et Instagram, on trouve des tutoriels pour «pimper» ses jambes avec différentes nuances de fond de teint. Le ton le plus clair est posé, de haut en bas, sur la partie médiane de la cuisse, sur le genou et sur le tibia. Pour créer le volume, qui fusellera la gambette, on étire des teintes orangées et brunes sur les côtés. Women's Health le recommande quand on porte une jupe courte ou un maillot de bain.