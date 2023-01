Evénement au Luxembourg: Comment ne pas se tromper quand on veut acheter une oeuvre d'art?

Antiquaires et galeristes seront présents ce week-end à Luxexpo The Box, pour vendre leurs pièces lors du salon Antiques & Art Fair.

Antiquaires et galeristes seront présents ce week-end à Luxexpo The Box, pour vendre leurs pièces lors du salon Antiques & Art Fair.

Antiquaires et galeristes seront présents ce week-end à Luxexpo The Box, pour vendre leurs pièces lors du salon Antiques & Art Fair.

À Luxexpo The Box, l’experte assermentée a passé au peigne fin - et à la loupe - la marchandise amenée par les antiquaires et galeristes, pour contrôler sa qualité en vue du salon Antiques & Art Fair. De vendredi à lundi, il proposera une vaste sélection d’objets, allant du tableau au mobilier en passant par la joaillerie, de styles et d’époques variés.