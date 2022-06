Paparazzi: «Comment osez-vous?», le prince William s'emporte contre un photographe

Une vidéo du prince William furieux datant de janvier 2021 fait le buzz depuis sa publication lundi. Sur les images, on aperçoit le Duc de Cambridge à vélo s'emporter violemment contre un photographe. Au moment de l'altercation, William se baladait avec ses enfants et son épouse près de leur maison de Sandringham. «Vous êtes venu ici pour nous chercher. Comment osez-vous vous comporter comme vous l'avez fait avec mes enfants?», s'écrie le prince, accusant l'homme de les avoir suivis.

«Vous nous harcelez, vous nous cherchez, nous et nos enfants. Je fais une paisible promenade à vélo avec mes enfants et vous ne voulez même pas me donner votre nom. Vous êtes honteux, vous êtes dégoûtant», renchérit le frère du prince Harry, face à l'homme qui a tenté de se justifier. Derrière, on peut entendre la voix de Kate Middleton ajoutant: «Nous sommes en promenade à vélo avec nos enfants, nous vous avons vu près de notre maison».