Carrière au Luxembourg: Comment passer d'étudiante en art à… attachée de presse de la ministre de la Santé?

L'essentiel/vs

Son bac de la section artistique au Lycée Athénée en poche, la Luxembourgeoise part étudier à la Sorbonne, à Paris, où elle décroche une Licence en Métiers des Arts et de la Culture. «J'ai toujours rêvé de devenir commissaire d'art et de travailler dans un musée», raconte la jeune femme, aujourd'hui âgée de 30 ans. Pour son Master en théorie et pratique de l'exposition, elle part s'installer à Vienne où elle acquiert une première expérience professionnelle au sein d’une galerie d’art contemporain.

À la recherche d'un nouveau défi, elle commence par se mettre, une année durant, en quête d'un emploi. Son expérience lui permet de confirmer qu'il n'est pas toujours facile de trouver un poste adéquat dans ce domaine culturel qui se veut très spécifique. Après une période de frustration, elle décide de revenir au Luxembourg.

«La ministre et son équipe sont une réelle source d'inspiration» Dora Da Costa

Par hasard, elle se retrouve dans le secteur de l'immobilier qui l'amène à participer à un cours du soir obligatoire, organisé par la Chambre de commerce du Luxembourg. Le Luxembourg étant un petit pays, on y fait très rapidement de nouvelles connaissances. C'est ainsi que la jeune femme décroche un poste au service de communication de la FEDIL, qui lui servira de tremplin vers une carrière dans la fonction publique, au sein de la Direction de la santé. «C'était un énorme défi, car ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve à élaborer des campagnes grand public dans le contexte d'une pandémie», dit-elle.

L'essentiel/vs

Elle n'aura cependant pas dû attendre longtemps avant qu'on lui propose le poste d'attachée de presse de la ministre de la Santé. «La ministre et son équipe sont une réelle source d'inspiration pour moi et on n'aurait pas pu me faire plus plaisir», déclare Dora. Un mois après avoir endossé sa fonction, elle ne peut pas s'imaginer occuper un meilleur poste et est extrêmement reconnaissante de l'opportunité qui lui est donnée.

À la question de savoir comment elle a réussi son parcours, elle répond: «J'ai toujours fait ce qui me passionne et tant que l'on fait quelque chose qui nous plaît, on reste motivé». Comme elle tient à le souligner, le fait que certaines personnes aient cru en elle et aient vu et encouragé ses talents l'a énormément aidée.