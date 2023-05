Événement au Luxembourg: Comment peut-on gagner la Duck Race?

1 / 29 23.04 Marée jaune dans la Pétrusse! Vincent Lescaut/L'essentiel C'est la Duck Race qui est de retour. Vincent Lescaut/L'essentiel Quelque 16 000 canards en plastique ont fait la course dans le Grund. Vincent Lescaut/L'essentiel

Plusieurs heures pour le comptage

16 000 canards en plastique, c’est beaucoup. Ce chiffre a été déjà été atteint depuis plusieurs éditions. L’idée d’accueillir plus de canards a déjà été évoquée au sein des organisateurs, mais elle demanderait d’augmenter la valeur des lots, chose qui n’est pas encore à l’ordre du jour. Le comptage a lieu chaque année au mois de mars. Cette année, 40 bénévoles ont participé à cette tâche, qui dure entre 3 et 4 heures selon le nombre de bénévoles. Les canards sont scannés et répertoriés dans la base de données informatisée. Il y a quelques années, tout se faisait à la main, ce qui demandait un peu plus de temps…

Aucun impact écologique

Chaque année, des critiques sont émises au sujet des potentiels effets sur l’environnement du déversement de milliers de canards en plastique dans l’Alzette. «On essaye de récupérer tous les canards», affirme Ronny Diederich, de l'organisation. Selon lui, seulement quelques unités sont manquantes à la fin de la Duck Race. Ces dernières sont parfois dues à des vols, des incivilités qui restent toutefois très rares. «Certains veulent garder un souvenir, une pratique que nous n'encourageons pas», sourit Ronny.

Comment gagner la course?

Avec comme gros lot, une voiture neuve à gagner, certains participants croisent les doigts très fort. Le résultat de la course est exclusivement le fruit du hasard, selon Ronny Diederich. «Quand nous déchargeons les canards, nous ne voyons pas les étiquettes», précise Ronny Diederich, à qui on demande souvent si les canards placés à l’arrière du camion ont une chance supplémentaire d'arriver parmi les 30 canards qui remportent des lots.

Plusieurs éléments peuvent influer sur le classement final. Ce serait au milieu du cours d’eau que les canards prendraient le plus de vitesse. Mais les nombreuses collisions les font souvent dévier de leur trajectoire et les canards qui se retrouvent sur le côté peuvent être ralentis… Le seul moyen de mettre plus de chances de son côté serait donc d’acheter plus de canards…

Nombre d’achat illimité

Et justement, ce nombre de parrainage est illimité. Cette année, une entreprise a financé l’achat de 100 canards, qu’elle a attribués à ses employés. Un geste plus symbolique qu’intéressé. «Certains contributeurs en achètent une dizaine», précise l’organisateur, qui ajoute qu’une fois de plus, la raison principale est la générosité…