Comment planifier au mieux vos longs voyages?

LUXEMBOURG/MONDE – Pour de petites vacances, il suffit en général de prendre quelques vêtements de saison, de la crème solaire et une trousse à pharmacie. Mais pour un voyage plus long, il faut faire plus attention. On fait le point avec le Dr Pit Braquet du CHL.

Protection solaire, spray anti-moustique, vaccins… Il faut prendre beaucoup de choses en compte, pour un voyage lointain. Pexels

En plus d'une pharmacie de voyage bien préparée, la prévention en matière de médecine de voyage est importante selon le pays et le style de voyage. Le Dr Pit Braquet de la «Travel Clinic» du CHL nous explique quels aspects sont importants et quels vaccins sont recommandés.

Les personnes qui prévoient un voyage lointain doivent s'informer au préalable de certains facteurs, surtout si elles se rendent dans des pays où les normes médicales sont moins élevées. «Lors d'une consultation de médecine de voyage, nous abordons principalement quatre points: les vaccins, la malaria et autres maladies transmises par les moustiques, la nourriture et les boissons ainsi que la circulation routière», explique le spécialiste.

Attention aux moustiques porteurs d'agents pathogènes

Les moustiques aiment les climats tropicaux. C'est pourquoi un risque existe de contracter certaines maladies dans les régions tropicales et subtropicales. La première d'entre elles est la malaria, transmise par le moustique anophèle. «Pour un séjour de courte durée, jusqu'à deux semaines, dans une région où sévit le paludisme, nous recommandons aux voyageurs de se protéger des piqûres à l'aide de sprays anti-moustiques», indique le Dr Braquet. Pendant la nuit, la climatisation et les moustiquaires peuvent aider à tenir les insectes à distance. L'expert ne recommande une médication ou une autothérapie d'urgence que pour les voyages de longue durée ou les voyageurs très expérimentés.

«La plupart des personnes infectées ne développent les symptômes qu'à leur retour. Ensuite, nous pouvons éventuellement les traiter ici». Le paludisme n'est toutefois pas la seule maladie transmise par les moustiques. On peut y ajouter le virus du Nil occidental, la dengue, le chikungunya et la fièvre jaune, ou encore l'encéphalite japonaise et l'infection au virus Zika. Cette dernière a également été détectée dans certaines régions du sud de la France et constitue un danger, notamment pour les femmes enceintes et celles souhaitant avoir un enfant.

Quels vaccins sont importants?

Il est possible de se faire vacciner contre la dengue, la fièvre jaune et l'encéphalite japonaise. Ces injections font partie des vaccins dits de voyage, au même titre que le choléra, la FSME, l'hépatite A, la grippe, la rougeole, la méningite à méningocoques, la polio, la rage et la typhoïde. Cela ne signifie néanmoins pas que chaque voyageur doit être vacciné contre chacune de ces maladies.

Pour le Dr Braquet, il s'agit toujours de mettre en balance les avantages et les risques. «Je recommande toujours la vaccination contre l'hépatite A, car elle n'a que très rarement des effets secondaires et est très efficace. Je déconseille en revanche le vaccin contre la typhoïde», car on peut aussi bien lutter contre une infection par l'hygiène alimentaire. Dans ce contexte, le praticien recommande de renoncer aux glaçons et à l'eau du robinet pendant les vacances. Un vaccin éventuellement indispensable est le vaccin contre la fièvre jaune, dont certains pays exigent une preuve à l'arrivée.

Toutefois, les vaccinations standard restent de mise. «La consultation de médecine de voyage est toujours un bon moment pour mettre à jour sa couverture vaccinale standard, par exemple le vaccin contre le tétanos», explique le médecin.

Une consultation de voyage, pourquoi faire?

Actuellement, les personnes qui souhaitent bénéficier d'une consultation médicale de voyage doivent la payer de leur poche. «Pour la CNS, ces frais font partie du budget de voyage. Il s'agit du coût d'une consultation médicale normale et du coût des vaccins, entre 25 et 150 euros chacun».

Le Dr Pit Braquet explique que ce ne sont généralement pas les personnes à risque qui lui rendent visite. «La plupart du temps, ce sont celles qui rendent visite à leur famille en Afrique, par exemple. Les personnes qui grandissent dans une région où sévit le paludisme, par exemple, développent une certaine résistance à l'infection. Mais celle-ci disparaît si l'on passe plus de douze mois en dehors de la zone à risque». En principe, on décide au cas par cas quelles mesures sont utiles.

Avez-vous déjà fait un voyage lointain? Oui, et j'ai d'abord consulter un médecin. Oui, mais sans conseil médical. Pas encore, mais ça viendra un jour. Non.

Ceux qui ne souhaitent qu'une vaccination peuvent l'obtenir auprès de leur médecin généraliste après avoir retiré leur injection auprès d'une pharmacie, avec une ordonnance. Seul le vaccin contre la fièvre jaune ne peut être administré que dans des centres de vaccination spécialisés. Au Luxembourg, seule la «Travel Clinic» le fait. Le Dr Braquet met toutefois en garde. «Le certificat est valable à partir du dixième jour après la vaccination. Donc si vous appelez onze jours avant votre départ pour vous faire vacciner contre la fièvre jaune, vous pourriez, malgré nos efforts, ne pas être vacciné à temps».

Outre les aspects médicaux, la sécurité routière joue un rôle important dans les conseils. Les accidents de la route représentent la première cause de mortalité des voyageurs. La «Travel Clinic» informe les voyageurs des règles de circulation différentes, voire inexistantes, dans les pays étrangers. Elle indique aussi que certains moyens de transport, comme les tuk-tuks, sont plutôt peu sûrs. En conclusion, le médecin de voyage conseille de «toujours faire preuve de bon sens» lors de la préparation aussi bien que lors du voyage lui-même.