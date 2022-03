Conflit en Ukraine - Comment pouvez-vous aider depuis le Luxembourg?

Depuis l’invasion russe et même auparavant, des organisations sont engagées en Ukraine ou dans les pays voisins et ont lancé des appels aux dons. C’est notamment le cas de Caritas Luxembourg qui travaille de concert avec Caritas Moldova et Caritas Ukraine. La Croix-Rouge Luxembourgeoise œuvre aussi avec une équipe en Ukraine et va faire intervenir son Emergency Reponse Unit. Elle travaille avec la Fédération internationale de la Croix Rouge et la Croix Rouge ukrainienne.