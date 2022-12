Prévenir et guérir : Comment prévenir la gueule de bois et s’en débarrasser

Après la fête, les maux de tête: il faut éviter ce scénario avec nos conseils contre la gueule de bois. Getty Images/iStockphoto

Bonjour les montagnes russes dans la tête et bonjour le chaos dans l’estomac. Si vous vous dites «plus jamais d’alcool» en vous levant, c’est qu’il est malheureusement déjà trop tard. La gueule de bois est installée. C’est pourquoi la prévention est le meilleur moyen de l’éviter, mais heureusement il existe des astuces pour le lendemain. Voici dix conseils qui valent qu’on y jette un coup d’œil.

Avant la fête

Certains disent que la préparation est essentielle. Ce n’est pas totalement faux.

Une bonne alimentation

Il ne s’agit pas par là d’une alimentation saine, mais d’éviter de boire en ayant l’estomac vide parce que ce n’est que lorsqu’il est rempli qu’il lutte le mieux contre la gueule de bois qui le menace. Les plus malins savent qu’il faut renoncer au sucre avant de boire. En effet, cela fait grimper le taux de glycémie et rend la gueule de bois encore plus importante le lendemain matin.

Faire la fête en étant fatigué?

Mieux vaut éviter. En règle générale, on peut dire que l’on fonctionne mieux quand on a dormi. Cela s’applique au bureau, lors d’une randonnée ou aux fêtes de fin d’année. Pendant le sommeil, notre corps renforce ses défenses immunitaires, produit de nouvelles cellules et traite les informations de la veille. Si nous ne dormons pas assez, nous sommes généralement affaiblis et les chances de souffrir d’une gueule de bois après une fête augmentent.

Pendant la fête

De l’eau, beaucoup d’eau

L’alcool déshydrate le corps. C’est pourquoi l’eau est à la fois une amie et une aide. Pour mémoire: alterner entre un verre d’alcool et un verre d’eau.

Pas de mélanges

Ne pas mélanger les alcools est la règle d’or. Du vin avec du vin, de la bière avec de la bière, du whisky et du whisky.

Mieux vaut éviter la cigarette

Un, deux, trois verres de trop et se griller une cigarette devient de plus en plus tentant. La nicotine ralentit l’absorption de l’alcool dans le sang, ce qui a pour conséquence de nous faire boire plus. Si l’on ne veut pas avoir la tête lourde le lendemain matin, il faut plutôt penser au conseil n° 2 avant de fumer: boire de l’eau.

Après la fête

Qu’avons-nous appris? Prévenir, prévenir, prévenir. S’il est déjà trop tard à ce stade, préparons-nous à une opération de sauvetage: le programme contre la gueule de bois en 5 étapes.

Un petit-déjeuner bien pensé

Ce qui vous semble aller à l’encontre du bon sens sur le moment est le plus logique. Le corps a besoin d’eau et d’aliments nutritifs: un apport en magnésium (noix, pain complet, brocoli), en potassium (bananes, légumineuses, chou-fleur), en calcium (feuilles d’épinards), en vitamines B (yaourt grec, pois chiches) et en protéines (œufs, saumon).

On se bouge

Là encore, cela ne semble pas être quelque chose que l’on a envie de faire lorsque la tête est lourde. Mais se lever et faire une simple promenade dans le couloir de l’immeuble aide à relancer la circulation sanguine. C’est promis.

Prendre l’air

Cette deuxième étape fonctionne encore mieux si vous allez dehors. Si vous le pouvez, bien sûr. L’exercice en plein air favorise le métabolisme.

La douche écossaise

Une douche qui alterne le froid et le chaud fait des merveilles. Sous l’effet du froid, les vaisseaux sanguins se contractent d’abord, puis se dilatent à nouveau. Cela favorise la circulation sanguine.

L’huile de menthe poivrée

Vous avez tout essayé? Le petit-déjeuner ne passe pas, l’exercice physique semble impossible? Alors frottez un petit peu d’huile de menthe poivrée sur vos tempes. Cela détend les muscles et diminue les maux de tête. En cas de doute, une petite sieste peut être utile avant de reprendre les conseils depuis le début.