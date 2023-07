Coup de chaud au Luxembourg: Comment protéger vos animaux de la chaleur?

Le mercure va grimper , ce week-end, avec jusqu'à 34°C attendus dimanche. Si le Luxembourg s'est doté d'un plan canicule avec des recommandations pour les résidents humains et des visites aux personnes âgées pour s'assurer qu'elles s'hydratent suffisamment, les animaux ne sont pas oubliés.

L'Agence luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA) a ainsi livré quelques conseils de bon sens, à l'approche de cette vague de chaleur. L'ALVA insiste ainsi sur le fait que les animaux, qu'ils soient domestiques ou d'élevage, doivent avoir en permanence à disposition de l'eau en quantité et qualité suffisante.

Attention aux voitures garées au soleil

En outre, ne laissez jamais, même pour une courte durée, votre animal dans un véhicule stationné en plein soleil. Ne leur faites pas non plus faire des exercices physiques aux heures les plus chaudes de la journée. Attendez donc que les températures aient un peu baissé avant de promener votre chien, par exemple.