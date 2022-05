Dr Sex: «Comment puis-je l’aider à surmonter son divorce?»

Question de Pierre (47 ans) à Dr Sex

Cela fait quatre ans que je suis en couple avec ma compagne. Auparavant, elle était mariée pendant dix ans. Elle ne s’est toujours pas remise de son divorce, au point de ne pas être capable de me dire ou de m’écrire ce qu’elle éprouve pour moi. À chaque date d’anniversaire de sa séparation, elle sombre dans un abîme et refuse de parler à qui que ce soit.

Je l’aime et serais prêt à tout pour elle! Je ne cesse de le lui répéter, de lui dire que je veux l’aider et qu’elle doit se concentrer sur des pensées positives. Mais je n’ai aucune chance face aux nuages noirs qui l’entourent.

Elle n’arrête pas de dire que ce que je lui dis ainsi que l’amour et l’attention que je lui porte est trop pour elle. Qu’elle ne sait pas quoi en faire. Puis elle s’isole pendant deux semaines et nous ne faisons alors plus que nous écrire. Comment puis-je aider ma compagne à sortir de cette spirale infernale?