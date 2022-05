Dr Sex: «Comment puis-je surmonter mes problèmes d'érection?»

Luc est sensible et vite envahi par le stress. Entre ses cours à l'université et sa relation amoureuse, il risque de se retrouver submergé, ce qui n'est pas sans conséquence sur sa vie sexuelle.

Luc est stressé, ce qui a des conséquences sur sa vie sexuelle. Pexels / Tirachard

Question de Luc (25 ans) à Dr Sex

J’ai une nouvelle petite amie depuis peu. Malheureusement, lorsque je fais l’amour, mon pénis ne devient pas assez dur pour avoir des rapports sexuels avec elle. Dès qu’elle cesse de me stimuler, il redevient immédiatement mou. C’est frustrant, car jusqu’à présent, je n’ai jamais eu de mal à être dans un état d'excitation ou pour maintenir une érection.

Auparavant, j’étais dans une relation qui a duré cinq ans et à laquelle j’ai mis un terme à cause de ma nouvelle petite amie. Au début, je ne savais pas si c’était la bonne voie à suivre, mais ma nouvelle amie était d’avis que j’étais prêt. J’ai donc décidé de m’embarquer dans une nouvelle aventure avec elle.

Je suis quelqu'un de sensible et suis vite envahi par le stress. C'est justement le cas en ce moment à l’université, où la situation me pèse. Les deux premiers semestres se sont vraiment bien déroulés. Cela me met sous pression, car j’ai envie que cela continue. Que puis-je faire pour surmonter ce problème d’érection?

Réponse de Dr Sex

Cher Luc,

Le stress et la capacité érectile du pénis sont linéairement liés: si le niveau du premier est élevé, cela réduit inévitablement la seconde. En cas de stress, la zone du cerveau qui favorise la survie prend le relais. La tension artérielle augmente, la respiration s’accélère, tout le corps est inondé d’adrénaline. L’homme/la femme se trouve immédiatement en mode de combat ou de fuite. Il va de soi qu’une érection chez l’homme dans une telle situation serait juste embarrassante. Difficile, en effet, de s’imaginer en train de courir ou de combattre avec une trique dans le pantalon!

C’est pourquoi la nature a fait en sorte qu’en cas de stress, les muscles lisses à la surface des cellules des corps caverneux du pénis se contractent. Le sang ne peut donc pas y circuler et le pénis reste flasque. Peu importe que la menace soit réelle ou imaginaire.

Heureusement, l’homme n’est pas impuissant face à ce pilote automatique biologique. Il existe une solution. Les mots magiques sont sécurité et orientation, autrement dit: il s’agit de conscience! Elle est la condition préalable à la stratégie d’adaptation. Tu es donc invité à tirer des conclusions de tes découvertes et à structurer ta vie de manière à ce qu’elle corresponde mieux à ta nature sensible.

Une première étape pourrait consister à te livrer à ta copine et lui parler de ton stress et de tes peurs sous-jacentes. Cela implique également de prendre conscience de la manière dont tu te perçois en tant qu’homme, et des tâches et rôles qui découlent de cette conception de la masculinité lors des rapports sexuels. Bon courage!