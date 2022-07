Dans l'espace : Comment rapporter sur Terre les échantillons de Mars?

Le rover Perseverance , qui a atterri sur Mars il y a un an et demi, a déjà collecté 11 échantillons de roche. Mais les rapporter sur Terre pour pouvoir les étudier en détail, en quête de traces de vie ancienne, s'avère être une mission complexe, nécessitant de multiples étapes.

Les échantillons seront récupérés sur Perseverance à l'aide d'un bras robotique, construit par l'Agence spatiale européenne (ESA), et intégré à l'atterrisseur comme précédemment prévu. Mais la prudence étant toujours de mise, une solution de repli a été prévue au cas où Perseverance se retrouverait immobilisé. L'atterrisseur, qui doit décoller à l'été 2028 et arriver sur Mars au milieu de l'année 2030, emportera ainsi sur son dos (en plus de la mini-fusée et du bras robotique) deux petits hélicoptères.