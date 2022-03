Bien-être : Comment réussir à boire deux litres d'eau par jour?

Du mal à boire de l’eau? Il existe différentes astuces assez simples pour arriver aux deux litres recommandés par jour. Suivez le guide.

Il existe des astuces pour boire de l’eau plus facilement durant la journée. Pexels Karolina Grabowska

Il est recommandé de consommer deux litres d’eau par jour, ce qui n’est pas toujours évident. Heureusement, il existe des astuces pour boire davantage.

1. Des produits innovants

«Notre mission est d’encourager tout le monde à boire davantage d’eau, à éviter les boissons trop sucrées», explique fondateur et PDG de Waterdrop, Martin Murray. L’entreprise française commercialise des cubes effervescents remplis d’extraits naturels de fruits, de plantes et de vitamines à mélanger à de l’eau pour avoir une boisson savoureuse et saine. Pour 8,50 euros les douze pastilles, Waterdrop propose différents arômes, qui se dissolvent dans de l’eau fraîche ou chaude, gazeuse ou non.

Même approche chez Dropz, firme suisse lancée il y a un an qui promet une expérience gustative à chaque gorgée, sans sucre ni calories pour un prix de 6,50 euros le sachet de 30 capsules effervescentes. Dropz souhaite que son produit aide à limiter l’utilisation de bouteilles en plastique.

Boire de l’eau aromatisée sans ajouter aucune substance au liquide? C’est possible grâce à l’innovation d’Air Up, une start-up allemande qui a créé une gourde olfactive. Comment cela fonctionne? Une dosette parfumée (dès 7,50 euros) est vissée sur la paille de la bouteille et libère des arômes naturels au niveau de nez. Ce principe s’appelle la rétro-olfaction, le cerveau a alors l’impression de boire une boisson goûtue alors qu’il ne s’agit que d’eau.

2. Des recettes maison

Pour sublimer l’eau, toutes sortes de recettes existent. En été, des rondelles de concombre, des baies, des fleurs (lavande, rose, fleurs d’oranger, hibiscus) et des branches d’herbes aromatiques (thym, romarin, basilic, menthe, par exemple) donnent du goût à l’eau du robinet alors qu’en hiver, le choix se portera sur les agrumes, le miel et les épices (gingembre, cannelle).Pour apporter une touche esthétique au verre d’eau, les glaçons aromatisés sont une solution. Il suffit de verser des herbes aromatiques, des fleurs ou des fruits dans un bac à glaçons et de les recouvrir d’eau. Après congélation (min. 4 heures), ils rafraîchiront et parfumeront n’importe quelle boisson.

3. Pendant les repas

Si boire davantage ne convient pas, il faut miser sur les aliments à forte teneur en eau. Le concombre, la salade, le céleri, le radis, la pastèque, la tomate, le poivron, le brocoli, la courgette et les fruits et légumes crus peuvent contribuer à la consommation quotidienne d’eau.

4. Varier les contenants

Une étude américaine des universités de Chicago et de l'Ohio a conclu que l’on boit davantage quand cette activité devient ludique. Pour cela, les chercheurs conseillent de varier les moyens et les contenants: avec une paille ou une cuillère, dans une flûte de champagne ou dans des verres à shot, il faut que ça soit fun.