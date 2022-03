Rassemblement à Paris : Comment Sarko s’est incrusté sur la photo

L'ex-président a réussi à jouer des coudes, dimanche après-midi, pour s'afficher un temps au premier rang, parmi les plus grands chefs d'État. Une attitude qui fait rire la Toile qui a détourné le cliché.

Certains diront qu’il a été poussé involontairement par la foule… Qu’il a été, contre son gré, catapulté au premier rang de la manifestation, entre le Premier ministre israélien et le président malien. Mais à y bien regarder, l’ex-président français et aujourd’hui simple président du parti d’opposition semble avoir tout fait pour se retrouver parmi les grands de ce monde. Pour être sur une photo qui s’annonce d’ores et déjà comme historique.