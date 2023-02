Comment sauver les oiseaux du Luxembourg?

«Les pies-grièches grises sont devenues de plus en plus rares, il n'en reste que quelques couples dans le nord du Luxembourg, alors qu'avant on les trouvait un peu partout», soupire Sören Salvatore, ornithologue à la Centrale ornithologique du Luxembourg (COL) de Natur&ëmwelt. Il reste aujourd'hui entre 5 et 10 couples de cette espèce d'oiseaux au Grand-Duché, alors qu'à la fin des années 1990 on en trouvait une centaine. La tendance est générale et inquiétante, et ne concerne pas que ces pies-grièches grises. Il ne reste que quatre couples de perdrix grises et les populations d'alouettes des champs, de bruants jaunes ou encore de moineaux friquets ont diminué de 20 à 50% ces 25 dernières années, les plaçant sur la liste rouge des oiseaux nicheurs du Grand-Duché. Des espèces comme le Tarier des prés ou le Traquet motteux ont même totalement disparu du pays

«Les papillons et les oiseaux des milieux ouverts sont en forte régression», pointe en effet le Plan national de protection de la nature (PNPN) présenté jeudi dernier par la ministre déi Gréng de l'Environnement Joëlle Welfring. Et les «deux tiers des habitats protégés d'importance européenne sont dans un état de conservation défavorable», selon le document. Un constat que confirme Sören Salvatore. «Les exploitations agricoles qui s'agrandissent ont fait disparaître les haies entre les champs, il y a moins d'arbres», explique l'ornithologue. Or, ces éléments sont indispensables à ces espèces d'oiseaux pour trouver de la nourriture, se construire un petit nid douillet…

«Agir maintenant, ou ils disparaîtront»

«La pie-grièche grise est une de ces espèces qui a vraiment besoin de structures diversifiées», poursuit-il. Des associations de préservation de la nature ont déjà entamé le combat pour repeupler le ciel luxembourgeois. «On travaille avec des fermiers pour replanter des fleurs sauvages autour des champs, pour replanter des haies et des arbres où ils avaient disparu», reprend Sören Salvatore. Les papillons et autres insectes reviennent ainsi, suivis par les oiseaux qui trouvent de quoi manger et faire leur nid. «Le ministère accorde des aides pour accélérer le processus, cela dépend toujours du fermier, s'il a le temps et la place pour ça. On essaye de les pousser».