Comme Meghan Markle: Comment se maquiller simplement en été?

Le maquilleur qui a créé le look frais et naturel de Meghan Markle livre ses astuces. Getty Images

En été, la peau hâlée et la chaleur font que l’on aspire à se maquiller plus légèrement. Daniel Martin, qui maquille notamment Meghan Markle, s’est confié au site d’information Refinery29 et livre plusieurs astuces pour se maquiller et faire tenir son make-up, en été.

Comment faire tenir son make-up?

«Il faut utiliser des produits aux formules similaires», car si la crème de soin est grasse et que le fond de teint est à base d’eau, les deux substances vont se repousser. «En été, j’utilise toujours des soins à base d’eau et je travaille avec des fonds de teint et des correcteurs à base d’eau, ce qui empêche le maquillage de couler», indique-t-il.

Si vous optez pour un soin teinté, très en vogue actuellement, il conseille d’appliquer le soin teinté sur toute la surface du visage, puis de l’anticerne autour du nez, sur les boutons, cicatrices ou sous les yeux, puis de fondre les deux produits au pinceau.

Comment alléger son fond de teint?

Le maquilleur conseille de remplacer le fond de teint couvrant par un correcteur et de le mélanger avec du baume à lèvres. «J’ai découvert cette technique en vacances après avoir oublié tous mes produits de beauté», précise-t-il. «J’utilise un baume avant l’anticerne, car il lifte la peau et l’hydrate vraiment. Il suffit de tamponner le baume à lèvres sur votre peau, d’appliquer un point d’anticerne par-dessus et d’utiliser votre doigt ou un pinceau doux pour estomper le tout.»

Un look monochrome avec un seul produit

Pour réaliser un look monochrome, Daniel Martin utilise une poudre bronzante pour définir les pommettes, donner de l’éclat au front, au nez et au menton ainsi que pour définir les yeux. Pour créer un effet sculptant, il prend un pinceau duveteux et applique la poudre uniquement dans le creux de la paupière, en l’estompant d’avant en arrière pour obtenir un look diffus et naturel. «Cela creuse le regard et donne de la définition sans utiliser d’ombre à paupières», affirme-t-il.

Comment faire tenir son trait d’eye-liner?