Bien-être: Comment se remettre de Noël?

Détox

Après avoir passé la période de l’avent à manger plein de chocolats, boire des vins chauds et manger des fondues chinoises ou autres, il est temps de retrouver sa forme. Par exemple, en mangeant léger ces prochains jours avant le repas du Nouvel-An.

Petit bouillon, soupe ou… un thé détox vous fera le plus grand bien. En revanche, si vous n’êtes pas fans de cette méthode, pensez à cuisiner vous-même des plats équilibrés avec des légumes en grandes quantités. Ils ont sûrement été un peu oubliés ces derniers jours.

Rangement

Sport

Déconnexion

Un moyen pour se recentrer sur soi-même et de se couper momentanément des autres. Ce n’est pas égoïste et il ne faut pas culpabiliser. C’est essentiel pour se recharger les batteries. Vous pouvez faire une pause avec les réseaux sociaux par exemple. Ils sont souvent très énergivores et peuvent amener des ondes négatives.