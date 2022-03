Décryptage : Comment sont fixés les prix du pétrole?

Le prix du pétrole a reculé de 20% sous la barre des 30 dollars depuis le début de l'année précipitant certains pays dans la crise. Mais qui fixe le prix du brut et comment?

Le marché physique met essentiellement en présence des compagnies productrices privées et publiques (côté vendeur), des raffineurs (côté acheteur) et des négociants des deux côtés. De son côté, le marché à terme voit intervenir deux types d'acteurs: commerciaux et non commerciaux. Les premiers sont des opérateurs, généralement les mêmes que sur les marchés physiques, qui cherchent avant tout, via le recours à des contrats à terme, à protéger leurs opérations des variations des prix au comptant. Les opérateurs non commerciaux utilisent en revanche le marché à terme pour réaliser des profits purement financiers et déconnectés de toute transaction physique. Ils se livrent donc à de la spéculation.