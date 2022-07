Dr Sex: «Comment sortir de cette impasse sentimentale?»

Kate croyait avoir trouvé l'homme de sa vie, mais ce dernier a mis fin à leur relation. Unsplash

Question de Kate (43 ans) à Dr Sex

J’ai eu une relation très intense avec un homme pendant trois ans. Dès notre première rencontre, nous avions le sentiment d’être des âmes sœurs. Intellectuellement, moralement et spirituellement, tout concordait. Au niveau sexuel aussi, c’était extraordinaire.

Il y a un an, il a subitement mis fin à notre relation pour des raisons que je ne comprends pas. C’était la pire douleur que j’aie jamais ressentie. Ça m'est tombé dessus, alors que je croyais avoir trouvé l’homme de ma vie! Depuis, nous avons une sorte de relation on-off. À chaque fois que nous reprenons nos distances après un rapprochement, je tombe dans un trou noir et le processus de deuil recommence à zéro.

Je n’arrive pas à me défaire de l’idée de poursuivre la relation, bien que ma raison me dise que ce n’est pas possible après toutes ces blessures. Malgré tout, mes espoirs ne cessent de croître dès qu’il reprend contact avec moi. Je suis désespérée et sens que je suis dans une impasse. Comment en sortir?

Réponse de Dr Sex

Chère Kate,

Quand les gens me parlent d'âmes sœurs, cela a toujours un peu le don de m'irriter. Ce qui me chiffonne là dedans, c'est le principe qui se cache derrière. Cela laisse en effet supposer que la meilleure relation est celle dans laquelle les deux personnes sont le plus semblables possible, voire idéalement identiques.

Toi aussi, tu sembles être une adepte de cette idée. Et c'est elle qui contribue largement à ta souffrance. Car en mettant cet homme sur un piédestal, tu réduis à néant le nombre d'alternatives possibles. Tu t'engages ainsi toi-même dans une impasse dont tu ne pourras plus sortir. Certes, tu as trouvé ton âme sœur, mais tu ne peux pas te mettre en couple avec lui. L'enfer sur terre.

Que peux-tu faire?

Comme le disait déjà le philosophe grec Épictète au premier siècle après Jésus Christ, «ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements relatifs aux choses», c'est-à-dire la valeur qu'ils leur accordent.

Par conséquent, il est possible de réduire la souffrance en changeant d'attitude. Dans ton cas, cela signifie élargir ton regard et admettre la possibilité de vivre le bonheur avec un homme qui n'est pas ton âme sœur. Bien à toi!