Nintendo: Comment «The Legend of Zelda» a influencé le jeu vidéo

«Zelda est une référence et même une bible» pour les développeurs, affirme Katsuhiko Hayashi, rédacteur en chef du magazine japonais spécialisé Famitsu. «Beaucoup de jeux ont cherché à reprendre des éléments de titres influents comme ''DOOM'', ''Metroid'' ou ''Metal Gear Solid''», rappelle Mark Brown, qui analyse la conception des jeux sur sa chaîne YouTube «Game Maker’s Toolkit».

Mais «Zelda», dit-il, «a toujours été différent: les développeurs ont souvent été inspirés par une sensation plus générale qu’ils évoquaient, faite d’exploration, d’aventure, de mystère, de surprise et de progression» du héros.

Parmi les créateurs ayant «confessé leur amour pour la série et créé des jeux inspirés de leur expérience», il cite Hideki Kamiya («Okami»), Hidetaka Miyazaki («Dark Souls») ou Fumito Ueda («Ico»). «Plus récemment, on a aussi vu des développeurs indépendants qui ont aimé ''Zelda'' dans leur enfance tenter de capturer ces sensations dans leurs créations», comme «Fez» ou «Tunic».

Un pionnier du «monde ouvert»

De «Grand Theft Auto» («GTA») à «Skyrim», les jeux en «monde ouvert», qui permettent de se déplacer librement et d’interagir à l’envi dans un monde immense, sont aujourd’hui légion.

Cet élément était déjà présent dans le premier «Zelda» en 1986, explique Kiyoshi Tane, auteur spécialiste de l’histoire des jeux vidéo: «L’échelle du jeu était énorme à une époque où la plupart des jeux se terminaient en une heure ou deux. La carte était conçue avec un réel accent mis sur l’exploration et, de ce point de vue, c’était en quelque sorte le pionnier de ce qu’allaient devenir les jeux en monde ouvert».

Le dernier épisode en date de la série – «Breath of the Wild», sorti en 2017 – «est arrivé à un moment où les gens commençaient à se lasser du monde ouvert» et a contribué à le réinventer, dit aussi M. Tane. Il «a remis en question de nombreuses idées préconçues, par exemple en faisant confiance aux joueurs pour explorer par eux-mêmes (l’univers), au lieu de lister tous les points d’intérêt sur la carte», détaille Mark Brown.