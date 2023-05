Comment tourner des scènes de sexe? Michael Douglas est un expert

Michael Douglas avec son épouse Catherine Zeta-Jones et sa fille Carys, à Cannes.

«Lorsque vous jouez une scène d'amour, c'est important que l'actrice ne croie pas que vous profitez de la situation. Vous leur dites en amont: je vais mettre ma main ici, vous mettez votre main là et puis on s'embrasse», a encore ajouté la star de «Liaison fatale». «Si vous réussissez, ça va paraître spontané, alors que tout est très bien chorégraphié», a-t-il précisé.

L'hommage à Sharon Stone

Les scènes sexuelles explicites étaient «uniques, même pour la France», s'est-il amusé. «Voir ces scènes de sexe sur le plus grand écran que j'ai jamais vu... Et puis, on avait un dîner très calme après. Tout le monde était en train de digérer le film», s'est-il souvenu, provoquant des rires dans la salle.