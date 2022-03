Au Luxembourg – Comment traiter l'info? 300 élèves ont pu jouer aux jeunes journalistes

Une vingtaine de projets ont été soumis au jury. L'essentiel

Le temps d'un concours, Benedikt, 17 ans, élève du Lycée Aline Mayrisch, s'est mis dans la peau d'un vrai journaliste. Lundi, il a remporté avec sa classe 3D1 le premier prix de la catégorie 16-25 ans du concours Jeune journaliste, organisé par le Conseil de Presse, le Zentrum fir politesch Bildung et le ministère de l’Éducation nationale. Ils n'étaient pas moins de 300 élèves à concourir, avec des reportages vidéos, des podcasts ou encore des articles. Au final, six projets menés par une cinquantaine d'élèves ont été récompensés, dont celui de Benedikt. Le thème de cette édition: la participation politique et sociétale des jeunes. Un sujet inspirant pour le jeune homme qui a déjà de grandes ambitions. «Ce projet m'a vraiment donné envie de faire de la politique et de donner plus la parole aux jeunes comme moi», confie-t-il.

Comme chaque année, le concours s'adresse à tout élève souhaitant mener un projet journalistique seul ou avec sa classe. «L'idée c'est d'amener les jeunes à acquérir les clés pour s'armer d'une distance critique aux informations, et pour lutter contre les fake news, détaille Claude Karger, membre du Script, le Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogique et technologique, du ministère de l'Education. Apprendre à trouver la bonne information, comment la traiter pour les autres.. C'est un des buts du concours».

Différents prix ont été remis par catégories:

Moins de 12 ans:

1er prix remis au Cycle 4.2 – Kannercampus Belval pour «Nachrichtensendung»

2e prix remis au Cycle. 4.2– Kinneksbond Mamer pour «Info Mamer»

13-15 ans:

1er prix remis à Hannah Lee – Ecole internationale de Mersch pour «Lowering the voting age»

16-25 ans:

1er prix remis au 3D1 – Lycée Aline Mayrisch pour «De Klenge Ris»

2e prix remis à la 2e Option radio – Lycée Classique Diekirch pour «Let's control this»

Prix d'encouragement à Léa Li Flatter – Athénée de Luxembourg pour «Comment le citoyen luxembourgeois peut-il faire entendre sa voix»

En plus d'un diplôme symbolique, les gagnants repartent avec une enveloppe, pour leur classe, d'un montant de 250 euros pour le 1er prix et 150 euros pour le second.