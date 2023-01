Intempéries en Californie : Un oubli de sa petite amie lui a sauvé la vie

Certains diront que la bonne étoile de Mauricio Henao veillait sur lui, d’autres estimeront que ce n’était tout simplement pas son heure. Mardi, l’automobiliste était assis derrière le volant de sa Honda, qui était garée le long d’une falaise de Malibu. L’homme était en train de s’affairer dans sa voiture quand son téléphone s’est mis à sonner: c’était sa petite amie, écrit The Malibu Times. La jeune femme était partie sans son sac et souhaitait que son compagnon aille le récupérer pour elle. «Alors je suis retourné à l’intérieur et j’ai entendu un grondement dehors», raconte le Californien à KTLA 5.