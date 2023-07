Comment une ado de 13 ans peut-elle se retrouver à Schrassig? Explications

«La possibilité encore prévue dans le droit national de placer des jeunes dans des structures carcérales pour adultes est contraire aux règles et recommandations internationales», rappelle Charel Schmit, ombudsman fir kanner a jugendlecher (Okaju), qui ne «veut cependant pas commenter une décision judiciaire particulière». Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU recommande de «supprimer totalement la possibilité de transférer un enfant dans une prison pour adultes». La justice a pourtant placé samedi une fille de 13 ans dans la prison de Schrassig , suite à une bagarre à coup de bouteille de bière cassée.

«Un lieu inapproprié»

Charel Schmit se réjouit du projet de reconstruction d’un centre pour mineurs, «afin d’éviter de tels blocages», alors qu’un rapport du Comité de prévention contre la torture du Conseil de l’Europe, entre autres sur Dreiborn, est attendu dans les prochains mois. L’Okaju suit «d’un œil critique» les travaux de reconstruction du centre de douze places, qui «permettrait cependant à la justice de placer des personnes dans des conditions plus adéquates».

Envoyer les mineurs avec les adultes «provoque une stigmatisation, en assimilant les jeunes à l’ensemble de la population carcérale», selon l’Okaju. De plus, «même séparés, les ados sont sous l’influence des autres détenus, dans un lieu inapproprié». Enfin, dans les prisons classiques, «les moyens sont limités pour accueillir les jeunes, en terme de sports, de loisirs et d’accueil psychosocial». Charel Schmit estime «qu’il est important de penser aux droits des victimes mineures et qu'elles bénéficient d’un accompagnement social thérapeutique, dès qu’elle ou ses parents le demandent, ainsi que de l'assistance par un avocat pour enfants».