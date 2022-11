Motivation au Luxembourg : Comment vaincre l’angoisse de la salle de sport?

LUXEMBOURG – Se rendre dans une salle de sport n’est pas forcément facile lorsque l’on est novice ou quand on reprendà peine une activité.

Ce professionnel est essentiel quand on est novice. Il explique en détail tous les mouvements et le fonctionnement des machines. Cela permet d’endiguer son appréhension face à l’inconnu. Et surtout ne pas être trop seul face à une forme d’adversité.