Stress et anxiété: Comment venir à bout du blues du dimanche soir?

Penser à tout ce que l'on n'a pas terminé la semaine précédente est un des facteurs de la déprime du dimanche soir.

À l’arrivée du dimanche soir, nous sommes nombreux à craindre le début de la semaine. Pour éviter cette crainte, chacun a sa méthode: certains préconisent de reprendre en douceur en travaillant moins le lundi, d’autres conseillent de ne pas anticiper anxieusement la semaine à venir et de se focaliser sur le moment présent.

Stress lié au travail

En analysant les réponses d’un échantillon de 650 personnes, une étude de l'Université of Exeter Business School montre que le facteur principal de ce blues du dimanche soir est lié au travail. «Les courriels du week-end et les tâches inachevées de la semaine précédente contribuent tous deux au phénomène connu sous le nom de blues du dimanche soir», écrivent les chercheurs, qui confirment que cette «déprime» existe bel et bien et qu’elle peut avoir un impact négatif sur le bien-être et les performances des employés.

«Nos recherches ont montré que le flou des frontières entre la maison et le travail peut aggraver l’expérience du blues du dimanche soir», souligne Ilke Inceoglu, professeur de comportement organisationnel et de gestion des ressources humaines à l'Université of Exeter Business School. Selon la chercheuse, ce manque de frontières est un problème que nous connaissons tous depuis les confinements.

Comment le surmonter?

Pour éviter cette déprime du dimanche soir, il existe des solutions . Les spécialistes s’accordent sur le fait qu’il faut mettre en place une routine calme pendant le week-end. Évitez d’entreprendre des tâches ménagères et de faire les courses. Privilégiez les activités relaxantes, en plein air et reposantes qui vous font penser à autre chose: regarder un film, jouer à des jeux de société, cuisiner, se promener ou lire.