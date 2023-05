Pétition au Luxembourg: «Comment voulez-vous gérer toute seule six bébés en pleurs?»

La pétition réclame qu'il y ait moins d'enfants par éducateur. Unsplash

«Tout le monde essaie de faire correctement son travail»: d'emblée, Jil Nilles, auteure de la pétition, veut dédouaner l'ensemble de sa profession. Si elle a décidé de tirer la sonnette d'alarme, «c'est parce que les enfants méritent qu'on écoute leurs besoins». Elle travaille dans le métier depuis 9 ans, est passionnée par son travail mais elle se sent parfois un peu «frustrée» de ne pas pouvoir faire plus. La faute à un manque de bras, d'oreilles, d'yeux pour s'occuper des tout-petits comme des plus grands.

Dans sa pétition - qui a déjà recueilli plus de la moitié des 4 500 signatures nécessaires à l'organisation d'un débat à la Chambre - elle souhaiterait voir changer le ratio d'encadrement dans les crèches et les maisons relais. Il faut aujourd'hui un encadrant pour 6 enfants de moins de 2 ans, pour 8 enfants de 2 à 4 ans, pour 11 enfants de plus de 4 ans. «Ce n'est pas assez», clame Jill. Et de citer l'exemple du repas: «Comment puis-je m'occuper correctement de 8 petits enfants de 2-3 ans autour d'une table?».

«Il nous faut un coup de pouce sur les effectifs»

Consciente que baisser le nombre d'enfants par encadrant ferait mécaniquement grimper le coût des structures d'accueil - «je sais que le ministère des Finances ne sera pas trop d'accord», sourit-elle - la jeune femme de 32 ans propose de réduire d'un ou deux enfants pour les classes d'âge les plus élevées mais toutefois de diviser par deux le nombre chez les tout-petits, de passer de 6 à 3. «Ces enfants quittent leurs parents parfois à 7h pour ne les retrouver qu'à 19h, il faut pouvoir être à l'écoute de tous leurs besoins pour que ce manque soit le plus doux possible mais comment voulez-vous gérer toute seule six bébés en pleurs?»

Elle souligne que tous les encadrants sont volontaires pour prendre soin des enfants dont ils s'occupent et «les objectifs pédagogiques visés sont vraiment chouettes» mais, dans la pratique, «on peut difficilement les atteindre, il nous faut un coup de pouce sur les effectifs».

Pas assez d'attention émotionnelle

Le ressenti de Jil est partagé par nombre de ses collègues: dans une récente étude de l'Uni menée à la maison relais de Strassen (600 enfants pris en charge), le personnel avait confié ne consacrer en moyenne que 6,8% de son temps à des activités pertinentes d’un point de vue pédagogique. La majeure partie étant dédiée à la surveillance (30,5%) et à l'organisation ou encore aux tâches administratives (23,4%). Plus d'un sur deux avait confié que, faute de temps, les enfants ne recevaient pas suffisamment d’attention émotionnelle et ils étaient plus de 65% à estimer que les enfants ne bénéficiaient pas d’un soutien suffisant.

Ces dernières années, l'accès aux crèches et aux maisons relais s'est largement démocratisé, boosté par des décisions gouvernementales avec notamment l’introduction du chèque-service accueil en 2009. Un succès qui a contraint les autorités à mieux encadrer ces structures avec notamment l'introduction en 2017 du cadre national de référence national sur l’éducation non formelle des enfants et des jeunes. Le ministère de l'Éducation nationale mentionne aussi la mise en place de formations professionnelles adéquates pour mieux répondre aux besoins du terrain (DAP Education, DAP Auxiliaire de vie), l'introduction d'une passerelle dans l'enseignement secondaire général vers la formation d'éducateur ou encore le renforcement de la formation continue des professionnels.

Fin 2022, le secteur de l’éducation non formelle comptait 64 424 places agréées dont 45 718 dans les services d'éducation et d'accueil conventionnés. C'est 125% de plus qu'en 2009.