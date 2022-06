Affaire Jubillar: «Comment vous feriez disparaître un corps sans laisser de traces?»

Un an après sa mise en examen pour le meurtre de son épouse, Cédric Jubillar a vu sa nouvelle demande de remise en liberté refusée, le 13 juin dernier. Tandis que ses avocats dénoncent un coup porté à la présomption d’innocence et un dossier «vide», les enquêteurs continuent leur travail. Jeudi, «La Dépêche du Midi» a publié le témoignage troublant d’une ancienne connaissance du mari de Delphine Jubillar. Cet homme de 39 ans, que le quotidien français a renommé Florent, raconte pour la première fois une conversation qu’il aurait eue avec l’artisan-plaquiste début 2019.

À cette époque-là, Delphine était enceinte de son deuxième enfant et Cédric effectuait des travaux dans l’appartement de Florent. Avec le temps, le trentenaire a fini par sympathiser avec son client et la compagne de celui-ci. Un soir, les trois individus ont bu quelques bières avec le beau-frère de Florent. «On a commencé à discuter de tout et de rien. À un moment il nous a demandés: comment vous feriez disparaître un corps sans laisser de traces?» raconte le père de famille. Selon lui, tout le monde a donné son avis «en rigolant».