Rébellion en Russie: Comment Wagner prend le contrôle de Rostov

Combattants et chars se trouvent à tous les coins de rue et les autorités locales ont conseillé aux habitants de rester chez eux.

Le hurlement des sirènes d’ambulances et des véhicules de police déchire l’air samedi à Rostov-sur-le-Don, lieu stratégique du commandement russe pour ses opérations en Ukraine, où le groupe paramilitaire Wagner affirme avoir pris le contrôle de sites clés. À un grand carrefour du centre-ville, un véhicule blindé équipé d’une mitrailleuse et une douzaine d’hommes en treillis portant des brassards argentés sont visibles, ont rapporté des journalistes dans la ville.

Des véhicules blindés de transport de troupes et des chars sont stationnés dans d’autres parties du centre de la ville, notamment à l’extérieur d’un magasin de jouets et d’un cirque, selon les mêmes sources. Des passants s’arrêtent pour regarder le passage des véhicules militaires, y compris les camions de transport, et d’autres hommes armés de fusils, également avec des brassards argentés, au repos.

25 000 combattants

Ville portuaire située à un peu plus de 100 kilomètres de la frontière ukrainienne, Rostov a été fondée au XVIIIe siècle et abrite le commandement militaire du sud de la Russie. Avant la guerre, c'était une ville assez normale. La Belgique y a par exemple battu le Japon 3-2 à la Coupe du monde 2018. Depuis, contrairement à d’autres grandes villes russes plus éloignées des lignes de front, Rostov, qui compte un peu plus d’un million d’habitants, a subi les contrecoups du conflit en Ukraine voisine.