Chine : Comment Xi Jinping a dû faire volte-face sur le Covid

Oublié le «zéro Covid», place à l’allègement des restrictions sanitaires. La mauvaise santé économique du pays et les manifestations monstres ont amené le président chinois à changer de cap.

Il y a quelques semaines encore, le «zéro Covid» était la norme en Chine. Mais des manifestations d’une ampleur inédite et une économie asphyxiée par les restrictions sanitaires ont forcé le président Xi Jinping à faire volte-face. Le dirigeant en avait pourtant fait sa marque de fabrique, assurant qu’en faisant ainsi, Pékin avait privilégié «la population et les vies humaines». Mais le ton a changé de façon spectaculaire mercredi, quand les autorités sanitaires ont annoncé un assouplissement général des restrictions anti-Covid, pour «être en phase avec les temps qui changent».

Des temps qui changent, mais aussi une population qui a perdu patience: fin novembre, le pays a été secoué par une vague de manifestations de colère contre les mesures sanitaires, certains exigeant même le départ de Xi Jinping. Ces rassemblements «ont probablement inquiété les dirigeants et les ont conduits à la conclusion que le mécontentement augmentait dangereusement», estime Jane Duckett, directrice du Centre écossais de recherche sur la Chine à l’université de Glasgow.

L’allègement des restrictions qui a suivi est donc la réponse «à une situation changeante qui commençait à ressembler à un défi à l’autorité de Xi et du (Parti communiste), c’est pourquoi la réponse est aussi rapide et forte», dit aussi Steve Tsang, directeur de l’Institut de Chine SOAS à l’Université de Londres.

Pour les autorités chinoises, hors de question de perdre la face. «Le parti (communiste au pouvoir, ndlr) cherche maintenant à s’approprier ce changement de l’opinion publique, et ainsi à renforcer sa légitimité aux yeux de la population», explique Dan Macklin, analyste politique basé à Shanghai. «En résumé, il veut être vu comme étant à l’origine de la nouvelle direction, plutôt que réagissant à la vague de mécontentement». Conséquence: malgré des chiffres de contaminations en hausse, la consigne désormais, pour les autorités, est d’afficher un discours rassurant sur le virus.

Réveil brutal

Un autre facteur important, dans ce revirement, est la mauvaise santé économique de la Chine. La croissance et un certain niveau de vie pour les habitants constituaient deux piliers du «rêve chinois» vanté par Xi Jinping. Mais alors que le pays s’achemine cette année vers sa plus faible croissance en quatre décennies, le réveil se révèle brutal.