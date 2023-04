Le Luxembourg en bref: Comment fluidifier le trafic à l'entrée du Kirchberg?

Il participe à 50%, soit un budget de 220 millions, aux projets ferroviaires entre Metz et la frontière. Sa part à la réactivation de la ligne de train Weststrecke pour le contournement ouest de Trèves est de 8 millions. Le Luxembourg participe indirectement à une étude de la SNCB et des CFL, afin de définir les besoins depuis Bruxelles et Liège. Enfin, il a prévu 10 millions pour promouvoir les transports en commun et le covoiturage sur l’autoroute Metz-Luxembourg.