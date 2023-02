Directive sur les armes : La Commission attaque le Luxembourg en justice

LUXEMBOURG– La Commission européenne a annoncé ce mercredi saisir la Cour de justice de l’Union européenne contre le Luxembourg sur la protection des lanceurs d'alerte et pour ne pas avoir entièrement transposé une directive sur les armes.

Une directive européenne impose aux États membres de fournir aux lanceurs d'alerte des canaux efficaces pour signaler les violations des règles de l'UE de manière confidentielle, avec un «système solide de protection contre les représailles». Or, le Luxembourg, qui vient d'être repris de volée sur le lanceur d'alerte Raphaël Halet dans le cadre des LuxLeaks, n'a pas transposé la directive avant la date limite du 17 décembre 2021.

La Commission européenne a donc décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre le Luxembourg, et sept autres pays, dans ce cadre. Le Grand-Duché est aussi concerné par une autre affaire portée devant la justice européenne par la Commission, pour ne pas avoir transposé complètement une directive sur les armes.

Texte sur les armes

Celle-ci fixe des normes techniques pour le marquage des armes d'alarme et de signalisation. Objectif, explique la Commission: éviter que des armes d'alarme et de signalisation puissent être transformées en armes à feu. La mise en œuvre de la directive «renforcera la protection de la sécurité publique», affirme la Commission. Or, la directive devait être transposée avant le 17 janvier 2020. Le Luxembourg, déjà averti en mars 2020, «met gravement en péril» l'objectif.