Les communications «totalement coupées» avec Gaza faute de carburant

Lors d’une conférence de presse, Philippe Lazzarini a dénoncé «une tentative délibérée d’étrangler notre opération et de paralyser celle de l’UNRWA», visant ainsi le siège imposé par Israël au territoire palestinien depuis les attaques du Hamas du 7 octobre. «Gaza souffre à nouveau d’une panne totale de communications, et (…) c’est parce qu’il n’y a pas de carburant», a aussi indiqué M. Lazzarini juste après avoir informé les pays membres de l’ONU de vive voix de la situation à Gaza.

Nous avons besoin de carburant, de carburant et de carburant», a insisté le patron de l’UNRWA, ajoutant que plus le siège de Gaza se prolonge, plus cette situation risque de «devenir la raison principale pour laquelle des gens meurent» dans le territoire palestinien. «En raison du siège, nous nous retrouvons sans nourriture, sans médicaments, sans eau. C’est déchirant de voir des gens si vite dépouillés de leur dignité et commencer à mendier de l’eau», y compris des enfants, a ajouté le Suisse.