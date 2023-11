Anglais: le Luxembourg désormais dans le fond de la classe européenne

Comme chaque année, EF Education First (EF), organisme spécialisé dans les séjours linguistiques, a publié son indice de compétences en anglais, présenté comme la plus grande enquête internationale sur les compétences en anglais des adultes, basé sur les tests de 2,2 millions de personnes à travers 113 pays dans le monde.

Dans l'édition 2023, le Luxembourg ne pointe qu'au 22e rang mondial et au 17e rang de l'UE, ce qui le place plutôt dans les moins bons élèves avec l'Italie, l'Espagne et la France, bonne dernière (43e). Cette année encore, ce sont les Pays-Bas qui dominent le classement mondial, devant Singapour, l'Autriche et le Danemark. La Belgique se classe 7e et l'Allemagne 10e.