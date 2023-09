Compétition des métiers à Gdańsk: Ils rentrent des EuroSkills avec une médaille

1 / 18 La délégation luxembourgeoise était composée de quatorze candidats. WorldSkills Luxembourg WorldSkills Luxembourg Les candidats se sont affrontés dans leurs métiers respectifs pendant trois jours. Kamil Domanski/WorldSkills Europe

Quatorze jeunes, encadrés par douze experts, ont défendu les couleurs du Luxembourg aux EuroSkills en Pologne. Si aucun n'a fini sur le podium, Maurice Hoffmann et Gregory Herbrig ont reçu la médaille Best of Nations, récompensant les meilleurs candidats de chaque pays.

Les deux jeunes, qui vont entrer en 1re au Lycée Aline-Mayrisch, ont participé à la compétition européenne des métiers dans la catégorie entrepreneurship/business development. Ils ont dû trouver une idée d'entreprise après avoir tiré au sort un sujet en lien avec l'environnement. Le leur était de réduire le gaspillage alimentaire dans la chaîne d'approvisionnement ou dans la production. «On avait 2h30 pour trouver une idée d'entreprise, inventer un produit, développer un business plan et les présenter à un jury», détaille Maurice Hauffmann.

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Ils se sont basés sur les données d'Hydrosat, entreprise au Luxembourg qui collecte des informations et peut fournir des statistiques sur le meilleur moment pour récolter dans les champs. «30% du gaspillage alimentaire a lieu au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Avec les informations d'Hydrosat on sait quand les récoltes peuvent avoir lieu. On a inventé un logiciel de management de ce processus. Une entreprise l'achète et reçoit des statistiques sur le nombre de tonnes qu'elle pourra récolter et planifie ainsi sa chaîne d'approvisionnement», explique Maurice.

Selon Gregory Herbrig, le plus compliqué dans cette compétition était «de communiquer et travailler ensemble dans deux documents différents et avoir les mêmes détails dans chacun d'eux. C'était assez dur de déterminer qui pouvaient être nos potentiels clients et de définir le financement». Si c'était à refaire, le duo ne changerait pas d'idée d'entreprise, «mais on essayerait de peut-être passer plus de temps à écrire qu'à préparer nos présentations. Elles étaient toujours très bien mais je pense qu'on a perdu des points parce qu'on n'avait pas assez d'informations dans les documents», ajoute-t-il.

Des encouragements à continuer

Les deux candidats sont «satisfaits» de cette médaille. «Les autres équipes étaient très fortes. On a raté la médaille d'excellence à cinq points près, mais ça nous a motivés à continuer et faire mieux dans d'autres compétitions, confie Maurice. On a discuté avec d'autres candidats, plus expérimentés et au moins trois ans plus vieux que nous. Ils nous ont dit ''Si vous continuez comme ça, vous avez des chances de gagner d'autres concours''».

Les deux jeunes, âgés de 18 ans, ne savent pas «de quoi le futur sera fait. Mais à l'université, il y a encore beaucoup de projets qu'on pourrait faire ensemble. On est une bonne équipe. On peut travailler ensemble, on a déjà gagné quelques prix alors pourquoi pas continuer comme ça», conclut Maurice.