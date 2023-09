Compétition des métiers à Gdánsk: Lynn vise l'excellence lors des EuroSkills en Pologne

Être le meilleur dans leur métier respectif. Voilà le but des quatorze candidats luxembourgeois qui participent aux EuroSkills, la compétition européenne des métiers, à Gdánsk (Pologne). Accompagnés par douze experts, ils forment la plus grande délégation que le Luxembourg n'a jamais eue. Parmi les jeunes compétiteurs, Lynn Beissel, la porte-drapeau de la délégation et candidate en «restauration service».