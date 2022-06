Scène glaçante en Afrique du Sud : Complètement groggy, un boxeur s'en prend à un adversaire imaginaire

Alors qu'il venait d'envoyer son adversaire dans les cordes, un boxeur s'est trouvé désorienté sur le ring, au point de frapper plusieurs fois dans le vide. Le combat a été arrêté et il a dû être transporté à l'hôpital.

Un combat de boxe a failli mal finir, ce week-end, en Afrique du Sud. Alors qu'il venait d'envoyer dans les cordes son adversaire dans le 10e round et qu'il semblait se diriger vers la victoire, Simiso Buthelezi a soudainement perdu tous ses repères et a paru complètement désorienté sur le ring. Il s'est alors détourné de son adversaire, Siphesihle Mntungwa, et s'est mis à frapper plusieurs fois dans le vide, comme s'il combattait un boxeur imaginaire.