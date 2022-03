Santé : Compliqué de se soigner dans l'UE

Un projet de loi visant à clarifier les droits à remboursement des patients européens se soignant hors de leurs frontières a été durablement enterré.

«Il faut apporter une sécurité aux citoyens européens. Nous ne voulons pas laisser aux tribunaux le soin de trancher cas par cas», avait pourtant argué le ministre suédois de la Santé et des Affaires sociales Göran Hägglund, dont le pays préside l’UE.

Bruxelles cherchait à graver les droits de ces patients dans un texte de loi pour les rendre plus lisibles et moins sujets à contestation. Reste que tout texte européen touchant aux caisses et à l’organisation des organismes de santé se transforme inévitablement en terrain miné.